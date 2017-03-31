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На шести улицах в Юбилейном до вечера не будет воды

Новости / Новости ЖКХ
На шести улицах в Юбилейном до вечера не будет воды

Сегодня в связи с продолжением аварийно-вскрышных работ на водоводе на Саловской снижены параметры подачи холодного водоснабжения от насосной станции "Юбилейная".

По информации Волжской администрации, в зону пониженного давления входят 15 жилых домов разной этажности по адресам: ул. Шевыревская, 6, ул. Усть-Курдюмская, 7а, ул. Усть-Курдюмская, 3, ул. Саловская, 5а, 6, 8, 10,12, ул. Усть-Курдюмская, 7г, 7д, ул. Шевыревская, 2, ул. Усть-Курдюмская, 3б, ул. Державинская, 5, ул. Бр. Никитиных, 4, 4а. Также воду в полном объеме не будут получать объекты социальной сферы: МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97» (ул. Шевыревская, 6), МОУ «Лицей № 107» (ул. Державинская, 10), МОУ «СОШ № 66 им. Н.И. Вавилова» (ул. Державинская, 1).

Завершить работы и восстановить подачу холодной воды планируется к 18.00.

Фото http://73online.ru