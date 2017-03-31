Саратовец подозревается в убийстве соседки

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 27 марта в правоохранительные органы поступило сообщение от жителей дома на Барнаульской об обнаружении в квартире ранее судимого соседа тела 40-летней жительницы этого же дома. На нем имелись признаки насильственной смерти.- В ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению противоправного деяния в отношении потерпевшей ее 41-летнего соседа, - сообщили в управлении. - По версии следствия, в указанный день она пришла в гости к указанному мужчине, где они стали распивать спиртные напитки. Во время застолья женщина якобы грубо разговаривала с хозяином жилища, в связи с чем между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес гостье множественные удары руками, а затем ножом по голове, шеи, туловищу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.В настоящее время злоумышленник заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.Фото https://eurobelarus.info