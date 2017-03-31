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Саратовцы услышат произведения композиторов современности

Новости / Культура
Саратовцы услышат произведения композиторов современности


7 апреля в Театральном зале саратовской консерватории в рамках фестиваля современной музыки «Пространство звука» состоится вечер мировых премьер.

По информации организаторов, череда концертов стартовала 21 марта, а главная идея ее в том, чтобы представить широкой публике творения наших современников.

- Современная музыка отвечает мыслям и чувствам современного человека, живущего сегодня. Она созвучна душе современного слушателя. Планируется представить богатый ассортимент музыкальных произведений. Каждый слушатель обязательно найдёт то, что созвучно именно ему, - комментирует худрук фестиваля, композитор Владимир Орлов.

7 апреля саратовцы услышат произведения молодых российских композиторов Ивана Субботина и Владимира Орлова в исполнении струнного квартета «Four Gentlemen» и ансамбля «Театр новой музыки».

Фото http://cs618829.vk.me