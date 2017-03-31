В ночном клубе выявлен факт наркоторговли
Задержана танцовщица.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, в одном из клубов на улице Сакко и Ванцетти в ходе проведения обысковых мероприятий сотрудниками полиции в помещении гримерной был обнаружен полимерный контейнер с порошкообразным веществом. Как было установлено, данное вещество является смесью метамфитамина и амфитамина.
Наркотическое средство было спрятано среди личных вещей одной из танцовщиц, работавших в увеселительном заведении. Задержанная гражданка 1985 года рождения пояснила, что сама употребляла указанное психотропное вещество. Однако сотрудниками УНК был выявлен и задокументирован факт сбыта подозреваемой наркотического вещества одному из посетителей клуба.
В настоящее время в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.