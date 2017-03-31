В Саратовской области тушили баню, гараж и сторожку
Все пожары произошли сегодня ночью.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в 02 ч. 25 м. поступил сигнал о пожаре в гараже в с. Каменка Пугачевского района. Площадь пожара составила 48 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 6 человек личного состава.
В 03 ч. 37 м. в Балакове на Саратовском шоссе горела сторожка. Площадь пожара составила 33 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 6 человек личного состава.
Около 6 часов утра горела баня в п. Первомайское Красноармейского района. Площадь пожара составила 12 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.
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