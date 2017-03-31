Предприятие ООО «Ламинам Рус» открылось в Калужской области
В Калужском регионе на территории индустриального парка «Ворсино» 23 марта в торжественной обстановке состоялось открытие предприятия ООО «Ламинам Рус». Завод разместился на площади 14 тысяч кв.м. Уже начато производство керамических плит толщиной 3 и 5 мм, размером 1000x3000 мм. Подобные плиты крупного формата в стране выпускает теперь лишь компания Laminam.
На отечественном и зарубежном рынке подобная продукция пользуется повышенным спросом, отметил Альберто Сельми, гендиректор Laminam. В высокоавтоматизированный завод инвесторами вложено 25 млн евро, процесс производства построен на передовой системе прессования сырья, прошедших сортировку полевых шпатов и высококачественных глин. Для выпуска плит применяются гибридные газово-электрические печи с невысоким энергопотреблением и системы сухой резки, сокращающие объёмы потребления воды и снижающие стоимость её очистки.