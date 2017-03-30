Саратов заявил об участии в международной акции "Зажги синим"

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"Цель этого дня – подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим аутизмом, и повышать уровень их жизни. В этот день здания и объекты по всему миру освещаются синим цветом. Акция проводится в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также с целью привлечения внимания политиков и простых граждан к проблемам аутизма.2 апреля в 13:00 в ТРЦ «Тау-Галерея» состоится мероприятие целью, которого является информирование общества о проблеме аутизма. Организаторами являются региональная общественная организация «Пробуждение» при поддержке ТРЦ «Тау-Галерея» и администрации города. В рамках мероприятия состоится концертно-развлекательная программа с участием детей-инвалидов, лотерея, интерактивные зоны, запуск синих шаров в знак поддержки и солидарности людям с аутизмом и их семьям", - сообщает пресс-служба городской администрации.