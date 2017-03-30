Музей Федина приглашает «Увидеть неувиденное: Забытые храмы Саратова»

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"Представьте себе картину: вы выходите на перекресток, а перед вами сразу три храма. Это замечательно! Ведь каждый из нас может выбрать тот, который ближе по духу.Приглашаем участников прогулки пройтись по современным улицам и мысленно окунуться в давно прошедшие эпохи. Вы узнаете, какой саратовский храм является самым древним; какой собор был построен легендарным стариком-купцом, которого боялась вся округа. А вот и единоверческая церковь (согласитесь, многим из нас не известен даже сам термин).И, конечно, история строительства храмов и других учреждений неотделима от меценатов, которые вкладывали миллионы в развитие города, в строительство соборов и школ.Обо всем этом, дорогие друзья, вам предстоит узнать, путешествуя по новому маршруту. Заглядывайте в укромные уголки. Задумывайтесь... Сам город вам расскажет о себе!Записывайтесь по тел. 89172055741 – Мария Силашина", - сообщает пресс-служба музея.