Представительницы 15 стран мира поборются за звание "Мисс Навруз"

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По информации модельного агентства "Хрустальная корона", конкурс красоты состоится 31 марта на базе Саратовского социально-экономического института – филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова. В числе участниц конкурса – гостьи из Казахстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Замбии, Нигерии, Сирии, Франции, Ирана, а также жительницы России из Тывы, Калмыкии, Ингушетии, Карачаево-Черкессии и, конечно, Саратовской области.52 участницы, которые на протяжении нескольких недель оттачивали навыки хореографии, актерского мастерства и дефиле, представят свои визитные карточки на родном языке и продемонстрируют зрителям и жюри конкурса знание национальных обычаев и традиций, а также покажут дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях. 20 лучших конкурсанток продолжат увлекательное путешествие и отправятся 1 апреля на областной праздник «Наурыз 2017», где в финале поборются за звания «Мисс Навруз мира» и «Мисс Навруз Саратовской области». Организаторы пообещали, что без призов и подарков от партнеров конкурса не уйдет ни одна из участниц.Фото http://3.bp.blogspot.com