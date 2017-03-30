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Представительницы 15 стран мира поборются за звание "Мисс Навруз"

Новости
Представительницы 15 стран мира поборются за звание "Мисс Навруз"


На титул претендуют 52 девушки.

По информации модельного агентства "Хрустальная корона", конкурс красоты состоится 31 марта на базе Саратовского социально-экономического института – филиала РЭУ им. Г.В.Плеханова. В числе участниц конкурса – гостьи из Казахстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана, Замбии, Нигерии, Сирии, Франции, Ирана, а также жительницы России из Тывы, Калмыкии, Ингушетии, Карачаево-Черкессии и, конечно, Саратовской области.

52 участницы, которые на протяжении нескольких недель оттачивали навыки хореографии, актерского мастерства и дефиле, представят свои визитные карточки на родном языке и продемонстрируют зрителям и жюри конкурса знание национальных обычаев и традиций, а также покажут дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях. 20 лучших конкурсанток продолжат увлекательное путешествие и отправятся 1 апреля на областной праздник «Наурыз 2017», где в финале поборются за звания «Мисс Навруз мира» и «Мисс Навруз Саратовской области». Организаторы пообещали, что без призов и подарков от партнеров конкурса не уйдет ни одна из участниц.

Фото http://3.bp.blogspot.com