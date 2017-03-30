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В саратовском "Теремке" открывается выставка "Красота окружающего мира"

Новости


Завтра в нижнем фойе Саратовского театра кукол «Теремок» откроется выставка «Красота окружающего мира», посвящённая Всероссийскому году экологии.

Собственный взгляд на «экологическую» тему представят в своих новых работах ученики ДШИ ИнПИТ СГТУ имени Гагарина Ю. А. (преподаватель – С. А. Финогенова). Возраст юных художников – от 5 до 16 лет.

Выставка познакомит зрителей театра с более чем 60 работами, выполненными в разных художественных техниках – горячий батик, пастель, гуашь, коллаж с использованием механической фактуры, монотипия.

Несмотря на общность тематики, произведения юных художников удивляют разнообразием сюжетной композиции. На рисунках – летние, осенние, зимние пейзажи, подводный мир, обитатели лесов, животные Красной книги России, оказавшиеся на грани исчезновения.

В отдельной части экспозиции представлены работы, выходящие за рамки заявленной темы выставки. Здесь можно увидеть рисунки, вдохновлённые «взрослыми» спектаклями театра кукол – «Дон Жуан» и «Два путешествия Лемюэля Гулливера». Иллюстрации к спектаклям создали взрослые слушатели Студии искусств ИнПИТ СГТУ.

Все участники выставки будут награждены дипломами.

Открытие состоится в 10:30 перед началом спектакля по пьесе Сергея Козлова «Необыкновенные приключения поросёнка, который умел петь».