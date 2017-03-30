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В гимназии №3 Саратова презентуют проект "Школьное телевидение"

Новости
В гимназии №3 Саратова презентуют проект "Школьное телевидение"


Семинар проводится для школьников области – активистов медиа-центров общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».

По информации министерства образования области, гимназисты расскажут о своем участии в подготовке и работе над репортажами о жизни учебного заведения, своего района и города, об использовании технических средств и интерактивном телевидении. Ребята снимают видеоновости о конкурсах, которые проходят в гимназии, спортивных и учебных успехах своих товарищей, основных событиях в Саратове. В социальных сетях Twitter и Instagram любой ученик может разместить видео с хэштегом гимназии, и после модерации оно будет размещено в ленте интерактивного телевидения гимназии №3.

Своими впечатлениями с товарищами поделятся ребята, принимавшие участие во Всероссийской медиа-смене общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», которая состоялась во всероссийском детском центре «Смена». Школьники презентуют фильм, снятый во время обучения в детском центре.

Фото http://www.snezhka.brnmyyo.edusite.ru