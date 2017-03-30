В Саратове разыскивают 82-летнего Ивана Дугина
Пенсионер ушел из своего дома в Ленинском районе 24 марта.
Региональное управление МВД сообщает примеры разыскиваемого. На вид ему 80 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы седые, вставная челюсть.
Был одет в камуфлированную куртку зелено-коричневого цвета, серые брюки, темную кепку, черные ботинки.
Сообщается также, что пенсионер дезориентирован, он может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении без вести пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8 (8452) 741-354; 8 (8452) 244-704.
https://64.мвд.рф/citizen/lost/item/9770364/