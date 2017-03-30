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Пугачевским школьникам рассказали об опасности весеннего льда

Новости
Пугачевским школьникам рассказали об опасности весеннего льда


Профилактическую акцию провели специалисты филиала центра «Молодежь плюс» совместно с Пугачевской зональной поисково-спасательной службой ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

Мероприятие, которое проводилось с 13 по 27 марта, было направлено на информирование подростков о правилах безопасного поведения в период весеннего половодья и пропуска паводковых вод на территории Саратовской области.

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, на протяжении двух недель специалисты посетили восемь муниципальных общеобразовательных учреждений, где рассказали школьниками о правилах безопасного поведения в весенний период. Для того чтобы проанализировать уровень информированности подростков по данной теме, перед выступлением спасателей, учащиеся прошли тест, разработанный МЧС России.

В ходе акции специалисты Пугачевской поисково-спасательной службы рассказали не только о действиях в паводковой ситуации, но и об основных весенних опасностях – открытых колодцах и ураганном ветре, несущих с собой обрушение конструкций, деревьев и обрывы проводов.

В информационной акции «Весенний лед» приняли участие 1050 человек.

Фото http://www.spas-extreme.ru