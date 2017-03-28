Новый капустник в старом ТЮЗе

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В начале вечера перед виновниками торжества выступила министр культуры области Татьяна Гаранина. Она вручила благодарственные письма, пожелала творческим коллективам аншлагов и подчеркнула объективность причин, по которым Саратов называют театральным городом:– У нас 11 театров областного и муниципального уровней. Представлены все театральные направления – опера и балет, драма, оперетта, театр юного зрителя, кукольный. Улицы, площади, памятники на каждом шагу напоминают нам об этом – Театральная площадь, улица Слонова и Киселева, скульптуры Олега Табакова и Олега Янковского, памятные доски Зое Спириной, Александру Галко, Валентине Ермаковой. Театры создают собственные творческие проекты. Среди них: Собиновский музыкальный фестиваль, который в 2017 году отметит свое 30-летие, и «Звезды мирового балета на саратовской сцене» в театре оперы и балета, всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского в театре драмы имени И.А.Слонова, творческая лаборатория по современной драматургии «Четвертая высота» в ТЮЗе им.Ю.П.Киселева, областной театральный фестиваль «Золотой Арлекин». Вольская земля стала местом проведения XIV фестиваля театров малых городов России. И теперь мы готовы принять следующий фестиваль в Балашове. Отремонтировано здание Театрального института. В восстановленном здании старого ТЮЗа на улице Вольской создано Детское театрально-концертное учреждение.Впереди Год Театра. Это вдохновляет и возбуждает творческие фантазии.Затем коллег поздравила председатель Саратовского отделения СТД России, народная артистка России, лауреат Национальной премии «Золотая Маска» Римма Белякова. Римма Ивановна с грустью заметила, что жизнь с ее сумасшедшим ритмом диктует разобщение актерского цеха:- Традиция встречаться каждый год на День театра была у нас незыблемой. Раньше, помнится, отмечали новый год в Доме офицеров. Я задумываюсь, почему мы так разорваны сегодня? Мне сегодня так приятно видеть родные лица из всех театров. Желаю всем хорошего сезона, хороших спектаклей, хороших ролей и хочу, чтобы мы троекратно поклялись друг другу ежегодно встречаться 27 марта.Римма Белякова поделилась планами СТД на следующий год. Если все сложится, зрители увидят концертную программу «Поющие драматические актеры».Непосредственно программу капустника и начали поющие актеры. Выступление Саратовского областного театра оперетты было густо сдобрено сатирой. «Оперетту отправили за кардон», - стало лейтмотивом номера на музыкальную тему сатирических куплетов Бубы Касторского.В поздравлении коллегам не обошлось без наболевшего и у театра поэзии и музыки "Балаганчикъ". Его художественный руководитель Елена Смирнова справедливо заметила, что ее театр остался единственным обездоленным в плане размещения. Напомним, что сегодня любимый саратовцами «Балаганчикъ» ютится в намоленном, но по техническим и коммунальным условиям мало пригодном подвале дома на перекрестке улиц Вольская и Челюскинцев. Может быть, поэтому так многозначительно Елена Александровна возвела свои бездонные глаза под потолок старого ТЮЗа, после ремонта отданного под детское театрально-концертное учреждение?Комично обыграла соперничество с «преемниками» любимого старого театра-Дома ведущая актриса ТЮЗа Виктория Шанина. «Юнцы» потерпели фиаско, они были изгнаны той самой... метлой. Хлынули со своим сценическим скарбом обживать родную сцену «киселевцы», хлынули слезы у зрителей. «Порефлексировали», по словам замечательного актера и серьезного режиссера Артема Кузина, все и дружно. И это прощание со старой-новой сценой стало гвоздем программы.Муниципальный театр "Версия", напротив, обыграл в выступлении свое недавнее новоселье в пустующее здание бывшего кинотеатра "Темп". Тема «главных на районе» в плане воспитательной миссии прозвучала остроумно. Художественный руководитель «Версии» Виктор Сергиенко потрясающе прочитал пастернаковского «Гамлета». «Но сейчас идет другая драма», - словно говорили выстроившиеся в бейсболках и «адиках» молодые артисты театра. «Но от этого меня уволь?» Нет. Виктор Владимирович с готовностью надел пацанью кепку, и этот жест был очень красноречивым: «Версия» обновилась не только в пространственном плане, но и готова к новым творческим экспериментам. В этом саратовцы уже имели возможность убедиться по последним премьерам театра из Заводского района.По традиции изящным и искрометным стал номер Саратовского академического театра оперы и балета. Многообещающий зачин: «Сегодня мы будем любить оперу так, как ее любят современные режиссеры», - публика встретила овациями и смехом. Все-то в выступлении артистов Академоперы было к месту. И Татьяна Ларина, взывающая к заезжему постановщику: «Зачем вы посетили нас...». И Евгений Онегин в красных футбольных шортах, на футбольном же поле, делающий растяжку, вальяжно поющий: «И здесь мне скучно».Тему режиссерской вседозволенности продолжили актеры Балаковского ТЮЗа. Хотя их вокальные способности уступали драматическим, музыкальное воззвание «Отчего режиссеры на нервах играют» на музыку Игоря Матвиенко прозвучало очень искренне и актуально.Балашовский драматический театр сценкой, по длительности претендующей называться мини-спектаклем, продемонстрировал, как пьесу «Отелло» можно преподнести на уровне «телесного низа». Вспоминается шутка: «Мы живем в то время, когда словосочетание «голубое небо» кажется неприличным». Балашовский мавр в этом направлении «давил на газ» на полной мощности. Но при всем стилистическом «пэрэсаливании» (определение Романа Карцева) просто необходимо отметить отменное актерское дарование всех участников уморительной "репетиции".Уже не первый раз бурную овацию сорвали три поросенка-философа театра кукол «Теремок». Ностальгические раздумья под главную музыкальную тему из фильма «Семнадцать мгновений весны» поражали абсолютной уверенностью, что перед нами живые герои, с характерами, мыслями, воспоминаниями. Не нужно (впрочем, ее и не было) ширмы, чтобы не замечать актеров, удивительно бережно и мастерски вдыхающих жизнь в своих коллег-хрюшек. Браво, кукольники!Номер Саратовского академического театра драмы был построен с расчетом на то, что собравшаяся публика хорошо знает его репертуар. Чуть перефразируя название недавней яркой премьеры Академдрамы, отметим: «слоновцы» продемонстрировали «правила поведения в современном театре».Драматический театр в профессиональный праздник служителей Мельпомены хотелось бы отметить еще и в следующей связи. Успех театрального дела напрямую зависит от наличия в нем истинных «людей театра». Зачастую они выступают «бойцами невидимого фронта», вернее, «борцами» за любимое дело. Приглашая журналистов на премьеру, даже беседы на отвлеченные темы они непостижимым образом «замыкают» на будущий спектакль. Своей любовью к театру, служением ему учат начинающих репортеров и зрителей правильно реагировать на театральный процесс. Вчера такой «человек театра» и просто хороший, обаятельный, светлый человек, редактор информационно-аналитического отдела Саратовского академического театра драмы имени И.А.Слонова Наталья Трошина в свой профессиональный праздник отмечала юбилей. Но ее имя никак не прозвучало в ходе торжественного вечера. Редакция «Известий Российских регионов» восполняет этот досадный пробел, от имени всех театральных обозревателей Саратова поздравляет Наталью Викторовну с днем рождения и от всей души желает здоровья, мира и светлой радости от новых побед любимого театра!С праздником, служители Мельпомены!Автор Елена Маркелова