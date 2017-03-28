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«Партия дела» предлагает объединиться правоконсервативным силам в мире

Новости


Объединиться правоконсервативным силам России, стран Запада и США предлагает российская политическая «Партия Дела».

На днях в интернете опубликован программный доклад партии, который будет представлен на V Московском Экономическом Форуме 30 марта. Участником события станет лидер «Партии Дела» Константин Бабкин. «Партия Дела» рассчитывает способствовать началу масштабной дискуссии по главным аспектам неоконсерватизма, сообщает REGNUM.

Авторы доклада, разделяющие программу «Партии Дела» российские экономисты и политологи, считают, что в мире начинает активно восстанавливаться консервативная идеология. И Россия способна возглавить международное «консервативное возрождение», имея для этого все возможности и условия. В докладе содержатся подробный анализ имеющихся политических тенденций в мире и предложения по преодолению существующих в международной политике многочисленных противоречий.

По мнению составителей документа, создание международной коалиции правоконсервативных сил позволит вывести мировую экономику из депрессии, достичь взаимопонимания в политических вопросах, снизив тем самым уровень международной напряженности.