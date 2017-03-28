В старом ТЮЗе студенты областного колледжа искусств представят спектакль "Чучело"
30 марта в 18.00 студенты II и III курсов Саратовского областного колледжа искусств, специальности Народное художественное творчество (Театральное творчество) под руководством преподавателя А.Д. Бондаря представят отчетный спектакль «Чучело» по повести В.К. Железнякова.
Спектакль существует ровно год. За это время он был сыгран 8 раз на сцене колледжа для студентов, преподавателей и гостей и 7 раз - на сцене альтернативного психологического театра «Аффект».
Тяжелая работа становления души школьника, решение проблемы нравственного выбора - главная задача, стоящая перед актерами, играющими практически своих сверстников.
13 мая 2016 года спектакль был представлен на IV Международном молодежном фестивале спектаклей малых форм «Театромагия» (г. Самара), где отмечен в специальной номинации «Первый шаг».