1 апреля завершается прием заявок на конкурс "Лучший Дом кино"
Саратовский областной методический киновидеоцентр с 1 марта по 25 апреля 2017 года проводит восьмой региональный конкурс «Лучший Дом кино». До окончания сбора заявок осталась неделя - заявки принимаются до 1 апреля.
Напомним, что для участия в конкурсе приглашаются творческие группы работников Домов кино (киновидеоцентров), центров досуга, иных учреждений культуры, занимающихся кинопоказом.
Им предлагается за 20 минут продемонстрировать современные методы и формы работы со зрителем по одной из следующих тем:
- «Презентация планов работы Дома кино на 2017 год»;
- «Предсеансовое мероприятие, направленное на гражданское воспитание методами кино»;
- «Предсеансовое мероприятие «Лучшее кино - российское».
Отборочные туры пройдут для левобережных районов - 21 апреля в поселке Степное Советского района, для правобережных районов - 25 апреля в городе Петровск.
Торжественное подведение итогов конкурса «Лучший Дом кино» и награждение победителей состоится 27 августа в Саратове на профессиональном празднике «День российского кино».
Все справки по телефонам 62-02-10, 62-02-11 (методический отдел).