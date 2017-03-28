28 марта 2017 23:41 ВТОРНИК
Новости
17:21 | 28 марта
Новый капустник в старом ТЮЗе
17:00 | 28 марта
В старом ТЮЗе студенты областного колледжа искусств представят спектакль "Чучело"
16:04 | 28 марта
1 апреля завершается прием заявок на конкурс "Лучший Дом кино"
15:08 | 28 марта
В Балашове директор спортивной школы обвиняется в мошенничестве и превышении полномочий
14:17 | 28 марта
Всопитанница школы-интерната из Петровска победила на поэтическом конкурсе
14:15 | 28 марта
«Партия дела» предлагает объединиться правоконсервативным силам в мире
13:44 | 28 марта
Свадьба сына Михаила Гуцериева названа в числе главных событий года
13:13 | 28 марта
Компенсация владельцам поросят, ликвидированных в очаге АЧС, выплачена
12:22 | 28 марта
Саратов впервые отметил День Национальной гвардии
11:54 | 28 марта
В России появилась японская омолаживающая косметика ESTESSiMO Pleacert
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Балашове директор спортивной школы обвиняется в мошенничестве и превышении полномочий

Новости
В Балашове директор спортивной школы обвиняется в мошенничестве и превышении полномочий

Следственным отделом по городу Балашов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по материалам, поступившим из ОЭБиПК МО МВД России «Балашовский», в отношении бывшего директора одной из спортивных школ района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения). Кроме того, она же подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство.

По версии следствия, в период с сентября 2016 года по январь 2017 года, подозреваемая, являясь на тот момент директором одной из спортивных школ Самойловского района, обманным путем получала от подчиненной сотрудницы, фактически не исполнявшей свои служебные обязанности, денежные средства в виде заработной платы и иных выплат, предназначенных последней. В результате преступных действий подозреваемой похищено свыше 23 тысяч рублей.

Кроме того, ранее сообщалось, что в декабре 2016 года подозреваемая по итогам работы назначила трем сотрудникам премии, увеличив при этом их размер, и, превышая свои должностные полномочия, потребовала передать ей часть денежных средств. В результате указанных противоправных действий ею незаконно получены деньги в сумме 28 тысяч рублей.

Судом удовлетворено ходатайство следователя территориального подразделения СК о временном отстранении подозреваемой от занимаемой должности.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.