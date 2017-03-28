В Балашове директор спортивной школы обвиняется в мошенничестве и превышении полномочий

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По версии следствия, в период с сентября 2016 года по январь 2017 года, подозреваемая, являясь на тот момент директором одной из спортивных школ Самойловского района, обманным путем получала от подчиненной сотрудницы, фактически не исполнявшей свои служебные обязанности, денежные средства в виде заработной платы и иных выплат, предназначенных последней. В результате преступных действий подозреваемой похищено свыше 23 тысяч рублей.Кроме того, ранее сообщалось, что в декабре 2016 года подозреваемая по итогам работы назначила трем сотрудникам премии, увеличив при этом их размер, и, превышая свои должностные полномочия, потребовала передать ей часть денежных средств. В результате указанных противоправных действий ею незаконно получены деньги в сумме 28 тысяч рублей.Судом удовлетворено ходатайство следователя территориального подразделения СК о временном отстранении подозреваемой от занимаемой должности.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.