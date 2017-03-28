Всопитанница школы-интерната из Петровска победила на поэтическом конкурсе
21 марта в Твери были подведены итоги всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок». Конкурс был приурочен ко Всемирному дню поэзии. В конкурсе принимали участие около 1000 авторов изо всех регионов России.
Ученица 10 класса санаторной школы – интерната г. Петровска Вероника Баранова стала победителем и самой юной участницей конкурса.
Вероника пишет стихи с раннего возраста. В феврале 2017 года девушка заняла первое место на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе. Стихи Вероники Барановой были опубликованы в журнале «Юность», вошли в сборник стихов литературного объединения «Вдохновение».