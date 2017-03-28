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17:21 | 28 марта
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В старом ТЮЗе студенты областного колледжа искусств представят спектакль "Чучело"
16:04 | 28 марта
1 апреля завершается прием заявок на конкурс "Лучший Дом кино"
15:08 | 28 марта
В Балашове директор спортивной школы обвиняется в мошенничестве и превышении полномочий
14:17 | 28 марта
Всопитанница школы-интерната из Петровска победила на поэтическом конкурсе
14:15 | 28 марта
«Партия дела» предлагает объединиться правоконсервативным силам в мире
13:44 | 28 марта
Свадьба сына Михаила Гуцериева названа в числе главных событий года
13:13 | 28 марта
Компенсация владельцам поросят, ликвидированных в очаге АЧС, выплачена
12:22 | 28 марта
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Всопитанница школы-интерната из Петровска победила на поэтическом конкурсе

Новости


21 марта в Твери были подведены итоги всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок». Конкурс был приурочен ко Всемирному дню поэзии. В конкурсе принимали участие около 1000 авторов изо всех регионов России.

Ученица 10 класса санаторной школы – интерната г. Петровска Вероника Баранова стала победителем и самой юной участницей конкурса.

Вероника пишет стихи с раннего возраста. В феврале 2017 года девушка заняла первое место на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе. Стихи Вероники Барановой были опубликованы в журнале «Юность», вошли в сборник стихов литературного объединения «Вдохновение».