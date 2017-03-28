28 марта 2017 23:41 ВТОРНИК
Новости
17:21 | 28 марта
Новый капустник в старом ТЮЗе
17:00 | 28 марта
В старом ТЮЗе студенты областного колледжа искусств представят спектакль "Чучело"
16:04 | 28 марта
1 апреля завершается прием заявок на конкурс "Лучший Дом кино"
15:08 | 28 марта
В Балашове директор спортивной школы обвиняется в мошенничестве и превышении полномочий
14:17 | 28 марта
Всопитанница школы-интерната из Петровска победила на поэтическом конкурсе
14:15 | 28 марта
«Партия дела» предлагает объединиться правоконсервативным силам в мире
13:44 | 28 марта
Свадьба сына Михаила Гуцериева названа в числе главных событий года
13:13 | 28 марта
Компенсация владельцам поросят, ликвидированных в очаге АЧС, выплачена
12:22 | 28 марта
Саратов впервые отметил День Национальной гвардии
11:54 | 28 марта
В России появилась японская омолаживающая косметика ESTESSiMO Pleacert
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В России появилась японская омолаживающая косметика ESTESSiMO Pleacert

Новости
В России появилась японская омолаживающая косметика ESTESSiMO Pleacert

Остановить старение кожи поможет ген молодости и восстановление ДНК: в России появилась домашняя линия уникальной японской косметики – омолаживающий комплекс ESTESSiMO Pleacert. В основу создания косметической системы легли открытия нобелевских лауреатов 2015 года.

Презентовала ESTESSiMO Pleacert компания TANDEM, эксклюзивный дистрибьютор японской корпорации TAKARA BELMONT в России и СНГ. Как заявляют производители, индустрия красоты получила наиболее совершенную косметическую систему линии anti-age терапии, созданную для эффективной борьбы с признаками старения, благодаря новой идее.

Косметическая система ESTESSiMO Pleacert построена на применении трех составляющих. Комплекс Pleacert стимулирует процесс регенерации клеток кожи, заменяя поврежденные клетки новыми. Техники массажа Flexing Massage активируют ген долголетия, позволяют мышцам стать более гибкими и эластичными. Технология PSN Communicate восстанавливает функциональную деятельность парасимпатических нервов.