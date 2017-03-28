В России появилась японская омолаживающая косметика ESTESSiMO Pleacert
Остановить старение кожи поможет ген молодости и восстановление ДНК: в России появилась домашняя линия уникальной японской косметики – омолаживающий комплекс ESTESSiMO Pleacert. В основу создания косметической системы легли открытия нобелевских лауреатов 2015 года.
Презентовала ESTESSiMO Pleacert компания TANDEM, эксклюзивный дистрибьютор японской корпорации TAKARA BELMONT в России и СНГ. Как заявляют производители, индустрия красоты получила наиболее совершенную косметическую систему линии anti-age терапии, созданную для эффективной борьбы с признаками старения, благодаря новой идее.
Косметическая система ESTESSiMO Pleacert построена на применении трех составляющих. Комплекс Pleacert стимулирует процесс регенерации клеток кожи, заменяя поврежденные клетки новыми. Техники массажа Flexing Massage активируют ген долголетия, позволяют мышцам стать более гибкими и эластичными. Технология PSN Communicate восстанавливает функциональную деятельность парасимпатических нервов.