Компенсация владельцам поросят, ликвидированных в очаге АЧС, выплачена
Владельцам в полном объеме выплачена компенсация за свинопоголовье, изъятое в первой угрожаемой зоне при ликвидации очага африканской чумы в селе Мордовский Карай Романовского района.
Выплата составила 8 миллионов 834 тысячи рублей.
Для определения размера компенсации были взяты официальные данные Саратовстата о стоимости свиней на момент расчета. При определении объема компенсации учитывался полный вес животного, так называемый «живой» вес. Взвешивание проведено комиссионно, в присутствии владельцев свинопоголовья, подтверждено актами об отчуждении животных.