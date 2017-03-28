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Саратов впервые отметил День Национальной гвардии

Новости / Общество


В Саратове впервые отметили День Национальной гвардии.

Бойцов и ветеранов Национальной гвардии поздравил министр области – председатель комитета общественных связей и национальной политики Сергей Зюзин.

Обращаясь к участникам митинга, собравшего у памятника «Бойцам спецназа» более двухсот человек, он отметил: «В этом году мы впервые празднуем День Росгвардии. На самом деле ее история насчитывает уже около 200 лет. На протяжении всей истории войска защищали интересы нашей Родины.». Он поздравил всех с праздником и вручил благодарственные письма комитета общественных связей и национальной политики Герою России, участнику контртеррористической операции на Северном Кавказе Александру Янкловичу, начальнику управления по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области Алексею Казакееву и члену Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Игорю Головатюку.

По традиции, были зачитаны имена всех погибших при исполнении воинского долга военнослужащих-саратовцев, участники митинга почтили их память минутой молчания, завершившейся троекратным холостым залпом почетного караула.

В завершение мероприятия собравшиеся возложили венки и цветы к памятнику «Бойцам спецназа».

Также митинг, посвященный Дню войск Национальной гвардии, состоялся в сквере ДК «Рубин».