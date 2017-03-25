За девять лет в Саратовской области в полтора раза увеличилась рождаемость вторых детей

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Выступление руководителя Саратовстата Вячеслава Сомова прошло в рамках программы «Специальный репортаж», которая вышла вчера, 23 марта. Передача была посвящена десятилетию работы федеральной программы по выдаче сертификатов на материнский капитал. По словам главного статистика области, с 2007-го по 2015-й год (самые свежие данные), рождаемость в Саратовской области выросла почти на 10%.- За 2007-й год родилось более 26 тыс. малышей, а в течение 2015-го на свет появилось уже более 28 тыс. детей: таким образом, прирост составил более 2 тыс. человек, - пояснил Вячеслав Сомов. - Мы также проанализировали динамику появления вторых, третьих, четвертых, и последующих детей в семьях саратовцев. За 2015-й год вторых детей в семьях родилось в 1,5 раза больше, чем в 2007-м. А рождаемость третьих, четвертых, и последующих детей за эти годы увеличилась в 2 раза.Сообщает пресс-служба комитета.