В Саратовской области проходит вокальный конкурс памяти Валентины Толкуновой

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Его участниками станут юные певческие дарования Саратовской области и регионов России - учащиеся детских музыкальных школ, детских школ искусств, а также других образовательных и культурно-досуговых учреждений.Впервые конкурс вокального мастерства «Серебряный голос» был проведен в 2011 году по инициативе администрации Ртищевского муниципального района и Детской школы искусств имени В.В.Толкуновой города Ртищево. В 2014 году, в год Культуры, конкурс стал частью масштабного проекта – Межрегионального фестиваля «Одаренные дети. Путь к мастерству», проводимого министерством культуры Саратовской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, и получил статус открытого областного. С 2014 года в состав организаторов конкурса входит Региональный центр поддержки одаренных детей Саратовского областного учебно-методического центра.Одной из главных задач конкурса является поддержка юных талантливых вокалистов, способных с честью держать высокую планку мастерства, которую задала своим искусством В.В.Толкунова.Хотя фактически родилась певица и не на Саратовской земле, но корни ее поволжские – бабушка и отец Валентины Толкуновой родом из деревни Малиновка Саратовской области. И потому жители родного для ее семьи Ртищевского района считают любимую всей Россией певицу своей землячкой, особенно чтут и берегут ее память, знакомят с ее творчеством подрастающее поколение.Конкурс охватывает различные вокальные жанры: эстрадный, академический, народный, джазовое пение и проводится в двух номинациях: «Солисты» и «Вокальные ансамбли» (дуэт, трио и т.д.).Прослушивание участников проводятся по трем возрастным категориям: I возрастная группа от 5 до 8 лет, II возрастная группа от 9 до 12 лет и III возрастная группа от 13 до 17 лет.Конкурсная программа состоит из 2-х разнохарактерных вокальных произведений. В старшей возрастной группе приветствуется исполнение песен из репертуара народной артистки РСФСР В.В.Толкуновой.Конкурсные мероприятия традиционно проходят в Детской школе искусств имени В.В.Толкуновой и Городском культурном центре города Ртищево, программа включает в себя прослушивания исполнителей, Гала-концерт, награждение дипломантов и лауреатов, посещение участниками и гостями конкурса выставки учащихся отделения изобразительного искусства Детской школы искусств города Ртищево и, конечно, посещение комнаты-музея В.В.Толкуновой.Уровень исполнительского мастерства конкурсантов ежегодно оценивает профессиональное жюри. В его состав в разные годы входили видные деятели культуры, педагоги с большим опытом. В этом году в состав жюри вошли: президент благотворительного фонда имени В.В.Толкуновой, композитор, заслуженный артист РФ С.В.Толкунов, брат певицы; заслуженный работник культуры РФ, член Союза композиторов России, директор московской Детской музыкальной школы имени С.М.Майкапара В.Н.Вовченко; заслуженный работник культуры РФ, преподаватель Тверского музыкального колледжа имени М.П.Мусоргского Ю.М.Струговщиков; директор Детской школы искусств №5 Энгельсского муниципального района, руководитель сводного хора детских школ искусств Энгельса «Покровские соловушки», руководитель народного коллектива вокального ансамбля «Золушка» Г.П.Побережная; директор Детской школы искусств имени В.В.Толкуновой г.Ртищево А.В.Трошин; заместитель директора по методическому обеспечению деятельности образовательных организаций Саратовского областного учебно-методического центра И.В.Стойоха.По итогам конкурса в каждой номинации и возрастной группе присуждаются: диплом и звание «Лауреат» (I, II, III степени), диплом и звание «Дипломант» (I, II, III степени), грамоты участника конкурса.