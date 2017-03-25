25 марта 2017 11:48 СУББОТА
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Очередные сельхозярмарки пройдут в Саратовской области
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Очередные сельхозярмарки пройдут в Саратовской области

Новости


Завтра в Саратове сельскохозяйственные ярмарки пройдут на Театральной площади, сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на ТК «На Топольчанской» в поселке Солнечный и в Заводском районе Саратова на торговой площадке на пересечении улиц Пензенская и Томская.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности будет предложено в широком ассортименте к реализации: мясо и мясопродукты, молочная продукция, мясо птицы, рыба, яйцо, мед, крупы, мука, овощи, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.

Время работы ярмарки с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на "горячую линию" министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.