Очередные сельхозярмарки пройдут в Саратовской области
Завтра в Саратове сельскохозяйственные ярмарки пройдут на Театральной площади, сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на ТК «На Топольчанской» в поселке Солнечный и в Заводском районе Саратова на торговой площадке на пересечении улиц Пензенская и Томская.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности будет предложено в широком ассортименте к реализации: мясо и мясопродукты, молочная продукция, мясо птицы, рыба, яйцо, мед, крупы, мука, овощи, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия.
Время работы ярмарки с 8.00 до 16.00 часов.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на "горячую линию" министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.