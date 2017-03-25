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В Энгельсе мужчина убил сожительницу

Новости / ЧП


Собранные следственным отделом по городу Энгельс следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему Игорю Коноваленко.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 3 сентября 2016 года в квартире дома по улице Молодежной в городе Энгельсе между Коноваленко и его 31-летней сожительницей, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина нанес женщине множественные удары по туловищу и конечностям руками, ногами, а также металлической цепью. С полученными повреждениями потерпевшую госпитализировали в медицинское учреждение, где на следующий день она скончалась.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы ее смерть наступила от тупой сочетанной травмы тела.

На завершающей стадии уголовного судопроизводства восторжествовал принцип неотвратимости наказания за совершение общественно-опасного деяния. Приговором суда Коноваленко назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба ведомства.