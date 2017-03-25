В стоматологиях столицы увеличился спрос на имплантацию зубов

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Как пояснил директор сети московских стоматологических клиник «Зууб.рф» Антон Платонов, желание выглядеть красиво у многих людей усиливается именно весной. А также сами клиники повышают интерес к имплантации зубов и другим операциям, предлагая своим клиентам специальные скидки или бонусы. Например, сейчас в стоматологиях «Зууб.рф» в Москве пациент может принять участие в акции: поставить два высококачественных израильских импланта по цене одного.Количество пациентов в стоматологических клиниках Москвы и региона увеличивается еще и за счет набирающего популярность медицинского туризма. Клиентам из разных областей РФ и других стран предлагают воспользоваться полным спектром стоматологических услуг по привлекательным ценам. Следует сказать и про экспресс-имплантацию. Этот метод быстрого восстановления зубов становится все более актуальным.