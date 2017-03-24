Саратовских работников культуры поздравили с профессиональным праздником в областной филармонии
В областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работника культуры, - который по традиции празднуется 25 марта.
Накануне 23 марта в Саратовской областной филармонии им.А.Шнитке состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работника культуры. От имени ВРИО Губернатора Саратовской области В.В.Радаева работников культуры приветствовал заместитель Председателя Правительства области И.Г.Кузьмин. Он высоко оценил роль культуры в развитие региона, отметил достижения и победы одаренных детей и подчеркнул важность проектов «Саратовская область – культурный центр Поволжья», которые накануне презентовал глава региона В.Радаев.
Иван Кузьмин провел церемонию награждения. Приказом Министерства культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу Почетной грамотой награждена Лицова Людмила Алексеевна – художественный руководитель государственного автономного учреждения культуры «Саратовский губернский театр хоровой музыки».
Распоряжением Губернатора Саратовской за добросовестный труд и значительный вклад в развитие культуры области Благодарность Губернатора Саратовской вручены: . Болотовой Наталье Владимировне – преподавателю муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени В.В. Ковалева» муниципального образования «Город Саратов»;. Гладыревой Елене Александровне – художественному руководителю, артисту драмы муниципального учреждения культуры «Театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ»; Мусияченко Надежде Александровне – преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» р.п. Самойловка; Шаповаловой Ирине Николаевне – преподавателю изобразительного искусства муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 Вольского муниципального района»; . Якутиной Ларисе Леонидовне – преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств №18» города Саратова.
Благодарственные письма Губернатора области вручены: Петелиной Светлане Казысовне - режиссеру театра малых форм «Другое измерение» «Районного Дома культуры» филиала межмуниципального районного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Аркадакского района; Разумовой Анастасии Вадимовне - хормейстеру «Народного коллектива» ансамбля русской песни «Горница» городского Дома культуры муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная система Пугачевского района»; Рыженкову Максиму Владимировичу - художественному руководителю городского Дома культуры муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная система Пугачевского района»; Коллективу межмуниципального районного учреждения культуры «Централизованная клубная система» Аркадакского района.
Благодарственное письмо главного федерального инспектора по Саратовской области за добросовестный труд и вклад в развитие культуры области вручено Десницкой Инне Борисовне – директору государственного автономного учреждения культуры «Саратовский областной Дом работников искусств».
Работников культуры поздравила и наградила заместитель Председателя Саратовской областной Думы, председателю комитета по социальной политике Татьяна Петровна Ерохина.
Своих коллег поздравила и вручила награды министр культуры Саратовской области Татьяна Анатольевна Гаранина.
В канун профессионального праздника свою концертную программу участникам торжества подарила легендарная группы Стаса Намина «Цветы», - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.