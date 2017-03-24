Завтра в Саратове отметят Наурыз
25 марта 2017 года в 12.00 на Пешеходной зоне Саратова состоится празднование Наурыза, - сообщает комитет общественных связей и национальной политики Саратовской области.
В программе праздника: выступление творческих коллективов, показательные спортивные игры, дефиле в национальных костюмах, дегустация блюд национальных кухонь народов нашего региона, танцевальный конкурс представителей национальных объединений. На месте проведения будет установлена казахская юрта, в которой развернется выставка блюд национальной кухни и сувениров.
Мероприятие организовано Саратовской областной общественной организацией «Культурный центр Казахстан» и спортивным фондом «ДОСТАР» при поддержке комитета общественных связей и национальной политике Саратовской области и администрации города Саратова.