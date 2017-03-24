В Детском парке провели экологическую акцию ко Дню Земли и Воды

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Оба праздника отмечаются в марте. Мероприятие проходило в рамках Года экологии в Областной специальной библиотеке для слепых. Участниками акции стали читатели библиотеки, молодые мамы с детьми, люди пожилого возраста. Посетителям парка в этот день вручили информационные буклеты «Человек и природа», «Вода – чудесный дар природы». Также саратовцам рассказали о важности охраны и сохранения природных ресурсов и познакомили с тематической выставкой.В ходе мероприятия с читателями библиотеки обсудили актуальные вопросы. В частности, поговорили о том, как создать комфортную городскую среду и что нужно сделать, чтобы город оставался чистым и зеленым. Также участники акции порассуждали о том, какой вклад может внести каждый человек, - сообщает пресс-служба городской мэрии.