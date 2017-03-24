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В центре "Радуга" покажут "Айвазовского известного и неизвестного"

Новости / Культура
В центре "Радуга" покажут "Айвазовского известного и неизвестного"

Завтра, 24 марта 2017 года, в 14.00 в культурно-выставочном центре «Радуга» (ул. Кутякова, 18) состоится презентация выставки репродукций картин «Айвазовский известный и неизвестный», посвященная 200-летию со дня рождения художника и дню рождению культурно-выставочного центра «Радуга».

На выставке будут представлены 18 репродукций картин. Знаменитые марины – морские пейзажи «Буря на море», «Черное море», картины на библейские сюжеты – «Хаос. Сотворение мира», «Хождение по водам», виды русских приморских городов и портов, изображения главных морских сражений русского флота – «Русская эскадра на Севастопольском рейде», «Чесменский бой», «Синопский бой» и др.

Также там можно увидеть картины художника, созданные по мотивам его путешествий – «Ночь в Венеции», «Сцена из каирской жизни», «Христофор Колумб» и другие, картины – воображения «Прогулка Посейдона», «Лысые горы», а также – «Взрыв турецкого корабля» - последнее произведение великого художника.

Выставка будет открыта с 24 марта по 8 апреля 2017 года. Вход свободный.

Время работы: с 10.00 до 18.00 в будни, в субботу с 10.00 до 16.00, воскресенье – выходной. Телефон: 26-21-77, 26-56-94.