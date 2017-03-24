В музее К.Федина - выставка "Азбука” Л.Н. Толстого в иллюстрациях художников XX века»

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145 лет назад, в 1872-м году, была издана «Азбука» Л.Н. Толстого. Появление этого труда стало событием для российской педагогики и оказало огромное влияние на её развитие.Выставка, представленная в музее К.А. Федина, это небольшая часть огромного мира «Азбуки» Толстого, проиллюстрированная известными советскими художниками на протяжении XX столетия. Юрий Алексеевич Васнецов, Борис Матвеевич Калаушин, Игорь Константинович Кобяков, Андрей Владимирович Николаев, Наталия Александровна Орлова, Евгений Михайлович Рачёв – их художественные работы помогают раскрыть замечательные произведения Льва Толстого. Каждый найдёт в них что-то своё. Если это будет ребёнок, возможно, он пожелает прочитать проиллюстрированную басню, рассказ, сказку. Взрослый вспомнит свои детские годы. Для кого-то эта выставка может стать источником вдохновения, а другие получат просто эстетическое удовольствие. Представленные работы полны непосредственности, пластичности в исполнении. Они насыщены многообразной цветовой гаммой. Здесь и нежные пастельные тона, и яркие красочные контрасты. В сюжете можно разглядеть добрую шутку, поучение, хитрость и смекалку. Все рисунки своеобразны, но главное – их объединяет доброта.При создании своего первого учебника Лев Николаевич Толстой исходил из того, что школа хороша только тогда, когда она сознаёт «те основные законы, которыми живёт народ». Отсюда в его «Азбуке» – материалы из русской истории, народного быта, родной природы. Неслучайно на выставке представлены бытовые вещи начала XX столетия. Некоторые из них служили в качестве иллюстраций и в первом издании «Азбуки». Сегодня многие из демонстрируемых предметов уже вышли из обихода. Редко где можно увидеть настоящую деревянную бочку для мёда и солонку, вырезанную в виде утки, хомут для лошади и деревянное колесо от телеги, настоящие металлические ножницы для свечей и купеческий безмен с чашами.На выставке экспонируются книги, изданные на основе азбуки. Это и работы по теории педагогики Л.Н. Толстого конца XIX–начала XX столетия, и книги для детского чтения 1930-х–1970-х гг., некоторые из которых можно будет подержать в руках и почитать.Создание Л.Н. Толстым оригинальных школьных учебников явилось естественным и закономерным этапом его педагогической деятельности. Домашнее обучение крестьянских детей в юношеские годы, всестороннее изучение отечественной и зарубежной педагогической теории и практики, организация в 1859 г. Яснополянской школы привело Толстого к необходимости воплотить свои взгляды на народное образование. И этим воплощением стала его «Азбука», вдохновляющая до сих пор художников, педагогов, дарующая разумное и доброе многим детям нашей страны, - сообщает пресс-служба музея.