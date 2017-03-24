Подведены итоги операции "Тонировка"
Оперативно-профилактические мероприятия проводились с 17 по 21 марта.
По информации ГИБДД города, целью операции является пресечение фактов эксплуатации транспортных средств, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств.
За время проведения мероприятия сотрудниками ГИБДД осмотрено свыше 600 транспортных средств. Выявлено 413 транспортных средств, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям ГОСТа. 63 водителя устранили нарушения на месте. Кроме того сотрудниками ГИБДД выдано 350 требований о прекращении противоправных действий.
В Госавтоинспекции напомнили, что административная ответственность за данное нарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере пятисот рублей.