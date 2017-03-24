Знакомство с «Живым русским словом»
Как пишет «Литгазета», в программе «Живое русское слово» (автор и ведущая Светлана Солнцева), которую пока можно увидеть исключительно в интернете, на глазах зрителя раскрываются характеры гостей передачи — представителей современной русской литературы. Каждый из гостей несет в себе сильное творческое начало, которое неуемно требует выхода. Каждый обладает собственной харизмой, уникальным творческим почерком и бурной, неприкрытой искренностью, любовью к литературе.
Отмечается, что передачу «Живое русское слово» (автор и ведущая Светлана Солнцева) можно просто слушать, а не смотреть, ведь главное, что в ней воспевается, — слово. Настоящее русское слово, мастера которого с удовольствием соглашаются принять участие в этой программе.
Передача «Живое русское слово» (автор и ведущая Светлана Солнцева) предлагает зрителям познакомиться с современным состоянием дел в русской литературе, не забывая о великой классике. Это настоящий гимн сокровищам нашей культуры, ее вечному, обретшему заслуженное бессмертие достоянию.