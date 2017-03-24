24 марта 2017 14:21 ПЯТНИЦА
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В Саратовской области отметят праздник встречи весны "Наурыз 2017"

Новости
В Саратовской области отметят праздник встречи весны "Наурыз 2017"


В этом году праздник пройдет 1 апреля в Ершове.

По информации комитета общественных связей и национальной политики области, Наурыз собирает гостей не только из нашего региона, но и приглашает друзей из соседних стран.

Наряду с показом юрт, выставками декоративно-прикладного творчества и импровизированной Национальной деревни, танцами и конкурсом национальной кухни, гостей Наурыза ждет множество других конкурсов и развлечений, а также спортивная программа.

Главным событием станет финал и награждение победительниц ставшего традиционным конкурса национальной красоты "Мисс Наурыз мира 2017".

Фото http://akimsemey.gov.kz