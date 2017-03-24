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12:11 | 24 марта
Саратовских работников культуры поздравили с профессиональным праздником в областной филармонии
11:22 | 24 марта
Завтра в Саратове отметят Наурыз
10:33 | 24 марта
В Детском парке провели экологическую акцию ко Дню Земли и Воды
09:48 | 24 марта
В центре "Радуга" покажут "Айвазовского известного и неизвестного"
09:05 | 24 марта
В музее К.Федина - выставка "Азбука” Л.Н. Толстого в иллюстрациях художников XX века»
18:00 | 23 марта
Подведены итоги операции "Тонировка"
17:10 | 23 марта
В районах области покажут новинки отечественного кино
16:11 | 23 марта
В Саратовской области отметят праздник встречи весны "Наурыз 2017"
15:00 | 23 марта
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В районах области покажут новинки отечественного кино

Новости / Культура
В районах области покажут новинки отечественного кино

Продолжается реализация программы областного киновидеоцентра «Лучшее российское кино – для всей семьи».

В учреждении напомнили, что проект рассчитан на организацию культурного досуга и показ лучших отечественных киноновинок в удаленных от областного центра селах и поселках, в которых отсутствуют киноустановки.

Так, сегодня в 9.30, 11.00 и 15.00 в Доме культуры Новоузенска демонстрируют анимационный фильм «Три богатыря и Морской царь»(+6). В субботу, 25 марта, в Доме культуры с. Маянга Балаковского района состоится показ анимационного полнометражного фильма «Синдбад. Пираты семи штормов» (6+) в 10.00, семейного приключенческого фильма «Опасные каникулы» (6+) в 12.00 и фильма-катастрофы «Ледокол» (12+) в 15.00;

В этот же день в Доме культуры р.п. Красный Октябрь Саратовского района будут показывать анимационный фильм «Три богатыря и Морской царь» (+6).

Жителей Ершова приглашают 26 марта на просмотр анимационного фильма «Три богатыря и Морской царь» (+6) и комедийного фильма «Самый лучший день» (16+). Показы пройдут в местном ДК.

27 марта в Городском культурном центре г. Ртищево запланированы сеансы анимационного фильма «Три богатыря и Морской царь» (+6), семейного приключенческого фильма «Опасные каникулы» (6+) в 14.00 и фильма-катастрофы «Ледокол» (12+) в 16.00.

Фото http://k1news.ru