В районах области покажут новинки отечественного кино

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В учреждении напомнили, что проект рассчитан на организацию культурного досуга и показ лучших отечественных киноновинок в удаленных от областного центра селах и поселках, в которых отсутствуют киноустановки.Так, сегодня в 9.30, 11.00 и 15.00 в Доме культуры Новоузенска демонстрируют анимационный фильм «Три богатыря и Морской царь»(+6). В субботу, 25 марта, в Доме культуры с. Маянга Балаковского района состоится показ анимационного полнометражного фильма «Синдбад. Пираты семи штормов» (6+) в 10.00, семейного приключенческого фильма «Опасные каникулы» (6+) в 12.00 и фильма-катастрофы «Ледокол» (12+) в 15.00;В этот же день в Доме культуры р.п. Красный Октябрь Саратовского района будут показывать анимационный фильм «Три богатыря и Морской царь» (+6).Жителей Ершова приглашают 26 марта на просмотр анимационного фильма «Три богатыря и Морской царь» (+6) и комедийного фильма «Самый лучший день» (16+). Показы пройдут в местном ДК.27 марта в Городском культурном центре г. Ртищево запланированы сеансы анимационного фильма «Три богатыря и Морской царь» (+6), семейного приключенческого фильма «Опасные каникулы» (6+) в 14.00 и фильма-катастрофы «Ледокол» (12+) в 16.00.Фото http://k1news.ru