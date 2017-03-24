В судоходном канале найдено тело пенсионера
Проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, вчера днем в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении местным жителем в судоходном канале на территории Балаковского района тела 65-летнего мужчины. По предварительным данным, за несколько дней до его обнаружения он ушел из дома по месту проживания и больше не возвращался.
В настоящее время следователями тназначено судебно-медицинское исследование. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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