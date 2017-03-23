Саратовцев просят сообщить, где торгуют смертью
С 13 по 24 марта на территории области проводится 1 этап Общероссийской антинаркотической акции.
По информации министерства образования области, в период проведения акции сотрудники полиции проводят различные профилактические и рейдовые мероприятия с привлечением волонтерских и общественных организаций. На родительских собраниях стражи порядка обращаются к родителям с просьбой внимательно относиться к своему ребенку, уделять ему достаточно времени, интересоваться его жизнью, увлечениями. Дают советы, как уберечь ребенка от курения, алкоголизма и наркотиков.
Для обучающихся и студентов проводятся «Уроки трезвости», интерактивные мероприятия «Будь независим», профилактические игры «Фундамент здоровья», антинаркотические кинолектории, демонстрируются тематические видеоролики «Скажи жизни «да», а наркотикам «нет»!».
В образовательных учреждениях организуются выставки стенгазет на тему «Мы против наркотиков!». Школьники участвуют в рейдах «Чистый город» по выявлению и уничтожению надписей, содержащих рекламу и пропаганду наркотиков.
Неравнодушные жители области могут сообщать о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, задавать вопросы, вносить свои предложения по специально выделенным телефонным линиям: (8452) 741333, 751400, 955038, 666166, 263001, 288891, 550774, 295182, 462406.
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