23 марта 2017 11:54 ЧЕТВЕРГ
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10:03 | 23 марта
Школьников приглашают на просмотр мультфильма «Три богатыря и Морской царь»
09:00 | 23 марта
Саратовцев просят сообщить, где торгуют смертью
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17:16 | 22 марта
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16:23 | 22 марта
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14:05 | 22 марта
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13:13 | 22 марта
В Саратовской области затратят более 3,4 млн рублей на ремонт железнодорожных переездов
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Саратовцев просят сообщить, где торгуют смертью

Новости
Саратовцев просят сообщить, где торгуют смертью


С 13 по 24 марта на территории области проводится 1 этап Общероссийской антинаркотической акции.

По информации министерства образования области, в период проведения акции сотрудники полиции проводят различные профилактические и рейдовые мероприятия с привлечением волонтерских и общественных организаций. На родительских собраниях стражи порядка обращаются к родителям с просьбой внимательно относиться к своему ребенку, уделять ему достаточно времени, интересоваться его жизнью, увлечениями. Дают советы, как уберечь ребенка от курения, алкоголизма и наркотиков.

Для обучающихся и студентов проводятся «Уроки трезвости», интерактивные мероприятия «Будь независим», профилактические игры «Фундамент здоровья», антинаркотические кинолектории, демонстрируются тематические видеоролики «Скажи жизни «да», а наркотикам «нет»!».

В образовательных учреждениях организуются выставки стенгазет на тему «Мы против наркотиков!». Школьники участвуют в рейдах «Чистый город» по выявлению и уничтожению надписей, содержащих рекламу и пропаганду наркотиков.

Неравнодушные жители области могут сообщать о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, задавать вопросы, вносить свои предложения по специально выделенным телефонным линиям: (8452) 741333, 751400, 955038, 666166, 263001, 288891, 550774, 295182, 462406.

Фото http://kubantv.ru