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В Саратове продолжается работа по отлову собак

Новости
В Саратове продолжается работа по отлову собак


В соответствии с региональным законодательством, полномочия по организации отлова безнадзорных животных возложены на администрацию города и МБУ «Дорстрой».

По информации пресс-службы мэрии, отловленные безнадзорные животные содержатся в пункте временного содержания 12 дней. Они вакцинируются от бешенства сотрудниками ОГУ «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных», также проводится кастрация (стерилизация). Если в течение 12 дней животные не востребованы владельцами и не переданы заинтересованным лицам, они отпускаются в природную среду.

Отлов безнадзорных животных осуществляется сотрудниками МБУ «Дорстрой» на основании заявок от граждан, организаций, структурных подразделений администрации Саратова. По состоянию на 22 марта с начала года отловлено 548 собак.

В МБУ «Дорстрой» создан участок по отлову и содержанию безнадзорных животных, в него входят в том числе 2 ловца и 4 работника, осуществляющих уход за животными.

Фото http://top54.city