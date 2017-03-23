В марте семь человек погибли на пожарах

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По данным пресс-службы ведомства, с начала месяца на территории области произошло 92 пожара. В огне пострадали семь человек, травмы различной степени тяжести получили двенадцать человек (данные на 21 марта 2017 года).В числе основных причин возгораний - неосторожное обращение с огнем при курении и использовании открытого пламени (37%), нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок (33 %), нарушение правил эксплуатации печей и других отопительных приборов (18%), нарушение правил пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ (6 %), неисправность узлов и механизмов транспортных средств (6%).Основные места возникновения пожаров – это квартиры (15 случаев), жилые дома (27 случаев) и надворные постройки (36), а также транспортные средства (8 случаев).С начала марта текущего года наблюдается увеличение количества пожаров в Балаковском (в 2,7 раза), Татищевском (на 50 %), Перелюбском (в 2 раза), Марксовском (на 50 %) и Лысогорском (на 50 %) районах области.Фото http://mir.karelia.ru