23 марта 2017 11:54 ЧЕТВЕРГ
Новости
10:03 | 23 марта
Школьников приглашают на просмотр мультфильма «Три богатыря и Морской царь»
09:00 | 23 марта
Саратовцев просят сообщить, где торгуют смертью
18:00 | 22 марта
Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на встречу "Озарена тобою жизнь моя"
17:16 | 22 марта
В Саратове продолжается работа по отлову собак
16:23 | 22 марта
В марте семь человек погибли на пожарах
15:42 | 22 марта
В театре драмы имени И.А.Слонова состоится вечер памяти Александра Галко
15:00 | 22 марта
В Саратове три опера обвиняются в мошенничестве
14:05 | 22 марта
В горбольнице N6 спасли парня, сорвашегося с высотки
13:13 | 22 марта
В Саратовской области затратят более 3,4 млн рублей на ремонт железнодорожных переездов
12:03 | 22 марта
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Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на встречу "Озарена тобою жизнь моя"

Новости / Культура


Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает 23 марта 16.00 на очередную встречу в «Провинциальном салоне» - «Озарена тобою жизнь моя» ко дню рождения О.С.Чернышевской.

Об удивительной любви великого просветителя, уникального философа, талантливого журналиста Н.Г.Чернышевского к жене, Ольге Сократовне в девичестве Васильевой, пришедшие узнают из рассказа сотрудников музея, основанном на письмах и дневниках этой замечательной супружеской пары.

В программе романсы русских и зарубежных композиторов, народные песни в исполнении ведущих солистов Саратовского академического театра оперы и балета: лауреатов и дипломантов Всероссийских и Международных конкурсов Ольги Леонтьевой, Тимофея Вершинина, Веры Паньшиной; победительницы конкурса «Большая опера» Ксении Нестеренко, заслуженного артиста Республики КОМИ Михаила Журкова.