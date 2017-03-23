Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает на встречу "Озарена тобою жизнь моя"
Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского приглашает 23 марта 16.00 на очередную встречу в «Провинциальном салоне» - «Озарена тобою жизнь моя» ко дню рождения О.С.Чернышевской.
Об удивительной любви великого просветителя, уникального философа, талантливого журналиста Н.Г.Чернышевского к жене, Ольге Сократовне в девичестве Васильевой, пришедшие узнают из рассказа сотрудников музея, основанном на письмах и дневниках этой замечательной супружеской пары.
В программе романсы русских и зарубежных композиторов, народные песни в исполнении ведущих солистов Саратовского академического театра оперы и балета: лауреатов и дипломантов Всероссийских и Международных конкурсов Ольги Леонтьевой, Тимофея Вершинина, Веры Паньшиной; победительницы конкурса «Большая опера» Ксении Нестеренко, заслуженного артиста Республики КОМИ Михаила Журкова.