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В театре драмы имени И.А.Слонова состоится вечер памяти Александра Галко

Новости / Главное из рубрик / Культура
В театре драмы имени И.А.Слонова состоится вечер памяти Александра Галко

9 апреля Саратовский академический театр драмы имени И.А.Слонова приглашает зрителей и коллег на вечер памяти народного артиста России, лауреата премии имени Станиславского Александра Григорьевича Галко.

«Кто летел над этой землей» – слова одной из последних строк романа «Мастер и Маргарита», который прочно ассоциируется с именем этого артиста для всех, кто видел знаменитый спектакль театра драмы по Михаилу Булгакову.

В годовщину ухода Александра Григорьевича его любимые стихи прозвучат в исполнении выпускников театрального института разных лет. Шекспира, Пушкина, Бернса, Пастернака, Есенина, Цветаеву, Симонова прочитают его ученики из Москвы и Саратова – Андрей Андреев, Александр Доронин, Алексей Комашко, Наталия Кошелева, Алексей Кривега, Артем Кузин, Дмитрий Куличков, Константин Милованов, Олег Морозов, Александр Островной, Татьяна Родионова, Андрей Седов, Александр Фильянов в сопровождении пианиста Николая Иорданиди.

Свои выступления памяти коллеги и друга посвятят художественный руководитель театра народный артист России Григорий Аредаков и театральный режиссер, руководитель Центра имени Мейерхольда, профессор Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков.

В вечере примут участие дипломники актерской мастерской Александра Галко и Артема Кузина, выпускники этого года, и юный исполнитель Саша Черников.

Состоится презентация книги воспоминаний об Александре Григорьевиче Галко – «Кто летел над этой землей», – издание которой осуществлено при содействии народного артиста России Евгения Миронова, - сообщает пресс-служба театра имени И.А.Слонова.