В Саратове три опера обвиняются в мошенничестве

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По версии следствия, с декабря 2016 года трое полицейских, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений в ходе неоднократных встреч, а также телефонных переговоров с 26-летним местным жителем, требовали от него передачи им денежных средств в сумме 300 тысяч рублей под предлогом решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности за якобы совершенное противоправное деяние. В действительности оснований для привлечения мужчины к установленной законодательством Российской Федерации ответственности не имелось, однако в указанный период он передал полицейским часть требуемой суммы денег в размере 140 тысяч рублей, после чего обратился в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем.Вечером 13 марта 2017 года, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых региональными УФСБ России при содействии сотрудников ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области, мужчина передал злоумышленникам оставшуюся часть денежных средств, после чего их действия были пресечены.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба ведомства.