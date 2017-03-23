В Саратове три опера обвиняются в мошенничестве
Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в рамках расследования уголовного дела о покушении на мошенничество сотрудниками регионального ГУ МВД России по Саратовской области (ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору) трем фигурантам предъявлены обвинения в совершении указанного противоправного деяния.
По версии следствия, с декабря 2016 года трое полицейских, действуя совместно и согласованно, из корыстных побуждений в ходе неоднократных встреч, а также телефонных переговоров с 26-летним местным жителем, требовали от него передачи им денежных средств в сумме 300 тысяч рублей под предлогом решения вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности за якобы совершенное противоправное деяние. В действительности оснований для привлечения мужчины к установленной законодательством Российской Федерации ответственности не имелось, однако в указанный период он передал полицейским часть требуемой суммы денег в размере 140 тысяч рублей, после чего обратился в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем.
Вечером 13 марта 2017 года, действуя в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых региональными УФСБ России при содействии сотрудников ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области, мужчина передал злоумышленникам оставшуюся часть денежных средств, после чего их действия были пресечены.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба ведомства.