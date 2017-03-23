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В горбольнице N6 спасли парня, сорвашегося с высотки

Новости



Врачи ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 им. В.Н. Кошелева» спасли жизнь молодому человеку, сорвавшемуся с высоты 10 этажа.

Несчастный случай произошел в начале января текущего года.

«19-летний молодой человек поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии. У него было множество травм: и черепно-мозговая, и ушибы внутренних органов, и переломы конечностей. Четко сработали медицинские службы: после приезда «скорой помощи» сотрудники больницы сразу отвезли его в операционную, где были проведены необходимые манипуляции. С молодоым человеком работали реаниматологи и хирурги. Врачи, можно сказать, не сводили с него глаз. Пациент круглосуточно находился под присмотром медиков.

Благодаря усилиям врачей молодой человек вышел из комы, сейчас он в сознании. Он может общаться с родственниками. Конечно, впереди у пациента продолжительная реабилитация. Травмы, полученные в результате падения с большой ысоты, были очень серьезные. Особенно стоит учесть, что при падении молодому человеку не за что было зацепиться – за бельевые веревки или ветки, чтобы смягчить удар. Поэтому данный случай можно назвать чудом – несмотря на тяжесть травм, саратовские врачи смогли вернуть молодого человека к жизни», - рассказали врачи ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 6 им. В.Н. Кошелева».