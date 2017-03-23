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Конкурс "Новые имена Губернии". Подведены итоги I тура
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Конкурс "Новые имена Губернии". Подведены итоги I тура

Новости / Культура


17 марта 2017 года состоялись выездные отборочные прослушивания I тура конкурса юных талантов «Новые имена Губернии», проходящего под патронатом губернатора Саратовской области В.В.Радаева, в трех муниципальных районах Саратовской области: Базарно-Карабулакском на сцене Базарнокарабулакской Детской школы искусств, Балтайском на сцене Детской школы искусств Балтайского муниципального района и Новобурасском на сцене Детской школы искусств р.п. Новые Бурасы.

Участники выступили в номинациях: инструментальное исполнительство, вокальное искусство, театральное искусство (художественное чтение), фольклорное искусство и хореографическое искусство.
Юные таланты районов, уже отобранные на местном уровне, предстали перед специально приехавшим жюри.

По итогам совещаний выездное жюри I тура под председательством заместителя директора по учебной работе Саратовского областного учебно-методического центра Ирины Валентиновны Азатовой (Базарно-Карабулакский и Новобурасский районы) и заведующего отделом методического обеспечения деятельности образовательных организаций Саратовского областного учебно-методического центра Нины Алексеевны Слугиной (Балтайский район) приняло решение, что для участия во II туре конкурса «Новые имена Губернии» приглашаются следующие конкурсанты:
в номинации «Инструментальное исполнительство»:
Басюк Софья, 9 лет, фортепиано, Детская школа искусств р.п. Новые Бурасы;
Бобкова Юлия, 14 лет, фортепиано, Базарнокарабулакская Детская школа искусств;
Буряк Александр, 14 лет, гитара, Базарнокарабулакская Детская школа искусств;
Субботкин Никита, 14 лет, фортепиано, Детская школа искусств р.п. Новые Бурасы;
Хачатрян Эдгар, 10 лет, фортепиано, Детская школа искусств Балтайского муниципального района;
в номинации «Вокальное искусство»:
Бокова Виктория, 10 лет, эстрадный вокал , Базарнокарабулакская Детская школа искусств;
Захарова Лаура, 13 лет, академический и эстрадный вокал, Детская школа искусств Балтайского муниципального района;
Наталюшкина Дарья, 12 лет, эстрадный вокал, Детская школа искусств Балтайского муниципального района;
Петриченко Мария, 14 лет, эстрадный вокал, Базарнокарабулакская Детская школа искусств;
Треков Кирилл, 13 лет, эстрадный вокал, Детская школа искусств Балтайского муниципального района;
Тукмакова Елизавета, 14 лет, эстрадный вокал, Детская школа искусств р.п. Новые Бурасы;
в номинации «Театральное искусство» (художественное чтение):
Кудашева Динара, 12 лет, Базарнокарабулакская Детская школа искусств;
Субботкин Никита, 14 лет, Детская школа искусств р.п. Новые Бурасы;
в номинации «Фольклорное искусство»:
Мартынова Варвара, 9 лет, Базарнокарабулакская Детская школа искусств;
Муравлева Арина, 8 лет, Базарнокарабулакская Детская школа искусств;
Хардикова Анна,12 лет, Базарнокарабулакская Детская школа искусств;
В номинации «Хореографическое искусство»:
Мартынов Павел, 12 лет, Базарнокарабулакская Детская школа искусств.