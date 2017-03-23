Конкурс "Новые имена Губернии". Подведены итоги I тура

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Участники выступили в номинациях: инструментальное исполнительство, вокальное искусство, театральное искусство (художественное чтение), фольклорное искусство и хореографическое искусство.Юные таланты районов, уже отобранные на местном уровне, предстали перед специально приехавшим жюри.По итогам совещаний выездное жюри I тура под председательством заместителя директора по учебной работе Саратовского областного учебно-методического центра Ирины Валентиновны Азатовой (Базарно-Карабулакский и Новобурасский районы) и заведующего отделом методического обеспечения деятельности образовательных организаций Саратовского областного учебно-методического центра Нины Алексеевны Слугиной (Балтайский район) приняло решение, что для участия во II туре конкурса «Новые имена Губернии» приглашаются следующие конкурсанты:в номинации «Инструментальное исполнительство»:Басюк Софья, 9 лет, фортепиано, Детская школа искусств р.п. Новые Бурасы;Бобкова Юлия, 14 лет, фортепиано, Базарнокарабулакская Детская школа искусств;Буряк Александр, 14 лет, гитара, Базарнокарабулакская Детская школа искусств;Субботкин Никита, 14 лет, фортепиано, Детская школа искусств р.п. Новые Бурасы;Хачатрян Эдгар, 10 лет, фортепиано, Детская школа искусств Балтайского муниципального района;в номинации «Вокальное искусство»:Бокова Виктория, 10 лет, эстрадный вокал , Базарнокарабулакская Детская школа искусств;Захарова Лаура, 13 лет, академический и эстрадный вокал, Детская школа искусств Балтайского муниципального района;Наталюшкина Дарья, 12 лет, эстрадный вокал, Детская школа искусств Балтайского муниципального района;Петриченко Мария, 14 лет, эстрадный вокал, Базарнокарабулакская Детская школа искусств;Треков Кирилл, 13 лет, эстрадный вокал, Детская школа искусств Балтайского муниципального района;Тукмакова Елизавета, 14 лет, эстрадный вокал, Детская школа искусств р.п. Новые Бурасы;в номинации «Театральное искусство» (художественное чтение):Кудашева Динара, 12 лет, Базарнокарабулакская Детская школа искусств;Субботкин Никита, 14 лет, Детская школа искусств р.п. Новые Бурасы;в номинации «Фольклорное искусство»:Мартынова Варвара, 9 лет, Базарнокарабулакская Детская школа искусств;Муравлева Арина, 8 лет, Базарнокарабулакская Детская школа искусств;Хардикова Анна,12 лет, Базарнокарабулакская Детская школа искусств;В номинации «Хореографическое искусство»:Мартынов Павел, 12 лет, Базарнокарабулакская Детская школа искусств.