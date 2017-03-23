Подведены итоги операции "Парковки для всех!"

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По информации отделения пропаганды ГИБДД города, рейд выявил типичную для города картину. На площадках, обозначенных специальным знаком, оказались машины, не имеющие отношения к больным людям или к тем, кто их перевозит. Всего за время рейда выявлено свыше 10 нарушений. Водители привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 12.19 КоАП РФ (штраф 5000 руб.).В результате разъяснительных бесед выяснилось, что многие водители не обращают внимания на нанесенные на асфальт обозначения, установленные знаки и просто выбирают «удобное» место.Госавтоинспекция призывает автовладельцев быть внимательными по отношению к людям с ограниченными возможностями и не занимать места, предназначенные для стоянок и остановок их транспортных средств.