В Саратовской области затратят более 3,4 млн рублей на ремонт железнодорожных переездов
Модернизация ведется в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в текущем году капитальный ремонт железнодорожных переездов будет проведен на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная и на 170 км перегона Сенная – Казаковка. В ходе ремонтных работ будут заменены устройства заграждения (УЗП), направляющие столбики, проведено асфальтирование автомобильных подходов. На эти цели направлено свыше 3,4 млн рублей.
По словам специалистов, проводимые ремонтные работы позволят значительно улучшить технические характеристики переездов и, как следствие, обеспечить безопасность движения поездов.
Саратовские железнодорожники также большое внимание уделяют информационно-разъяснительной: проводят беседы с водителями на автотранспортных предприятиях и непосредственно на переездах, распространяют памятки о правилах безопасного пересечения железнодорожных переездов, организовывают профилактические рейды совместно с ГИБДД.
Приволжская железная дорога призывает водителей к повышенной бдительности на железнодорожных переездах и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.