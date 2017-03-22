Разработчики системы Kickidler внедрили обновленную версию
Пользователям системы Kickidler компания TeleLinkSoft предложила воспользоваться обновленной версией. Kickidler позволяет контролировать деятельность сотрудников в режиме онлайн и вести учет рабочего времени. Система в значительной мере позволяет увеличить эффективность бизнеса, поскольку налаживается продуктивность работы персонала, появляется возможность удаленного управления компьютерами специалистов для оперативного устранения неполадок или настройки ОС и необходимых приложений.
Разработчики улучшили работу квадратора, уникального инструмента Kickidler, осуществляющего онлайн-наблюдение сразу за всей компанией. Квадратор выводит на монитор руководителя все рабочие столы сотрудников, которые располагаются в виде сетки. Ячейка каждого работника выделяется специальным цветом: если он занят полезной деятельностью – горит зеленая рамка, если он занимается личными делами, играми или перепиской – светится красная рамка.
Kickidler фиксирует все нарушения сотрудника и составляет соответствующую гистограмму. Руководитель может просмотреть видео за любой временной период.