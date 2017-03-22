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Свыше 80 тысяч социальных проездных на апрель реализовано в Саратовской области

Новости


В области продолжается реализация единых социальных проездных билетов на апрель 2017 года.

По состоянию на 11.00 21 марта реализовано 80,3 тыс. социальных проездных билетов на апрель, в том числе 70,2 тысячи билетов приобрели федеральные и региональные льготники, 6,7 тысяч – учащиеся образовательных учреждений области, 3,4 тысячи социальных проездных выдано бесплатно в учреждениях социальной защиты населения.

Министерство социального развития области напоминает, что с 7 марта 2017 года во всех пунктах реализации началась продажа всех видов единых социальных проездных билетов на апрель 2017 года, которая продлится до 2 апреля 2017 года. Указанные сроки реализации будут действовать и в последующие месяцы, - сообщает пресс-служба ведомства.