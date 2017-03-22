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В Ртищевском районе 43-летний мужчина убил брата

Новости / ЧП


Ртищевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего жителя одного из сел Ртищевского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 2 января 2017 года в вечернее время 43-летний местный житель находился в гостях у своего 51-летнего брата в частном доме одного из сел Ртищевского района, где совместно с ним распивал спиртные напитки. Во время застолья между родственниками произошел конфликт из-за того, что старший брат отказался дать младшему последнюю сигарету. В ходе ссоры последний нанес родственнику более 25 ударов столовой вилкой и сковородой по голове, шее, туловищу, после чего покинул место происшествия. Спустя два дня злоумышленник вернулся в дом брата, где обнаружил его без признаков жизни.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила от асфиксии, развившейся вследствие комбинированной травмы шеи.

В ходе следствия 43-летний мужчина дал признательные показания.

Следственными органами собрана доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.