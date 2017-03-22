В Ртищевском районе 43-летний мужчина убил брата

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По данным следствия, 2 января 2017 года в вечернее время 43-летний местный житель находился в гостях у своего 51-летнего брата в частном доме одного из сел Ртищевского района, где совместно с ним распивал спиртные напитки. Во время застолья между родственниками произошел конфликт из-за того, что старший брат отказался дать младшему последнюю сигарету. В ходе ссоры последний нанес родственнику более 25 ударов столовой вилкой и сковородой по голове, шее, туловищу, после чего покинул место происшествия. Спустя два дня злоумышленник вернулся в дом брата, где обнаружил его без признаков жизни.Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила от асфиксии, развившейся вследствие комбинированной травмы шеи.В ходе следствия 43-летний мужчина дал признательные показания.Следственными органами собрана доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.